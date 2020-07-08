Росатом разрабатывает "снайперский" препарат для лечение рака

8 Июль 2020 2020-07-08T13:04:44+03:00

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Специалисты Росатома создают в России завод, на котором будут выпускать радиофармацевтические лекарства. Они способны адресно бороться с разными формами рака, сообщили в пресс-службе АО "Центральный проектно-технологический институт" (проектировщик будущего производства входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом").

Завод планируют построить на площадке предприятия Росатома "Научно-исследовательского физико-химического института имени Карпова" в Обнинске, а начать работу он сможет в 2024 году. На заводе будут производить радиофармацевтические препараты

- Эти препараты ориентированы на эффективное, а порой и безальтернативное решение проблем диагностики и терапии рака, - приводит РИА Новости слова генерального директора АО "Русатом Хэлскеа" Александра Шибанова.

Он также отметил, что большинство существующих методов терапии против онкологии "можно сравнить со стрельбой из пушки по воробьям", при котором отравлению подвергается весь организм человека.

- Таргетная терапия с использованием РФП – это "снайперское", точечное воздействие непосредственно на пораженные клетки, - пояснил Шибанов.

Он также добавил, что молекула препарата распознаёт поражённые раком клетки и направляет к ним активное вещество, не нанося такой урон здоровью пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU