2020-07-08T13:33:37+03:00
Общество

Арестованный за госизмену Иван Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса»

Задержание советника главы не связано с его работой в корпорации
Ксения АНУФРИЕВА
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Арестованный за госизмену Иван Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса». Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАССАрестованный за госизмену Иван Сафронов остается сотрудником «Роскосмоса». Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Арестованный советник генерального директора «Роскосмоса» Иван Сафронов остается сотрудником государственной корпорации. Об этом во вторник, 8 июля, рассказала главы пресс-службы космической организации Владимир Устименко.

- Иван Сафронов является сотрудников корпорации, советников генерального директоры, - заявил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» в интервью РИА Новости.

В корпорации утверждают, что задержание и последующий арест Сафронова никак не связан с его работой на корпорацию. До этого советник главы работал в изданиях "Ведомости" и "Коммерсант", а также занимался военной и космической тематиками.

Напомним, что вчера суд арестовал Сафронова на два месяца, защита обвиняемого в государственной измене рассчитывает обжаловать данный арест. ФСБ обвиняет советника главы «Роскосмоса» в передаче государственной тайны о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной сфере спецслужбе НАТО.

Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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