Трамп намерен запретить TikTok в США для мести Китаю

8 Июль 2020 2020-07-08T13:15:54+03:00

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Американский президент Дональд Трамп заявила, что власти государства в настоящее время рассматривают возможность запретить приложение TikTok на территории США. Такую меры администрация главы государства считает одним из возможных способ отомстить Китаю за «обращение с коронавирусом и распространение инфекции по всему миру». Об этом 8 июля, в среду, сообщает издание Fortune.

- Да, мы рассматривает возможность запретить это приложение. Оно представляет из себя большой китайские бизнес. Только взгляните, что случилось с Китаем, с этим вирусом. То, что они сделали этой стране и всему миру, - это позорно, - заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Напомним, что несколько дней назад Tik Tok запретили в Индии. Власти страны сослались на то, что данная социальная сеть «наносит вред суверенитету и целостности, обороноспособности, безопасности» их государства.

ИСТОЧНИК KP.RU