2020-07-08T13:14:46+03:00
Общество

Песков: в Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

Ранее Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июляДмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Идею перенести День России с 12 июня на 1 июля в Кремле не обсуждают, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, с таким предложением член Общественной палаты, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к Владимиру Путину.

- Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём, - сказано в обращении Волынец.

Сайт KP.ru сообщал, что, по мнению общественницы, 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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