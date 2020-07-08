Песков: в Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

8 Июль 2020 2020-07-08T13:14:46+03:00

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Идею перенести День России с 12 июня на 1 июля в Кремле не обсуждают, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, с таким предложением член Общественной палаты, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к Владимиру Путину.

- Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днём России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днём, - сказано в обращении Волынец.

Сайт KP.ru сообщал, что, по мнению общественницы, 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

ИСТОЧНИК KP.RU