Россия и Турция работают над прекращением огня в Ливии

8 Июль 2020 2020-07-08T14:33:38+03:00

Россия и Турция работают над согласованием незамедлительного прекращения огня в Ливии Фото: REUTERS

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Россия и Турция работают над согласованием незамедлительного прекращения огня в Ливии. Об этом в среду, 8 июля, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

- Урегулирование ситуации в североафриканской стране требует немедленного прекращения боевых действий, - отметил глава МИД России по итогам переговоров с министрами иностранных дел тройки Африканского союза.

Сергей Лавров подчеркнул, что несмотря на очевидность отсутствия военного решения по ситуации в Ливии, о котором в настоящее время говорят государства, такие утверждения не осуществляются на практике.

Накануне, представители США призвали все стороны конфликта в Ливии немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Они отметили, что для урегулирования ситуации, стороны должны опираться на соглашения, достигнутые во время конференции в Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU