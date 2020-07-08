В Кремле не считают, что в дело Сафронова требуется вмешательства президента

8 Июль 2020 2020-07-08T14:22:12+03:00

Песков ответил на вопрос, может президент запросить дополнительную информацию у спецслужб

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Дело бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не является темой для вмешательства президента России Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

- У президента, безусловно, есть такая возможность, но <…> это никак не тема для президента, - ответил Песков на вопрос журналистов о том, может ли Путин запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова.

Песков также отметил, что дело Сафронова расследуется, по нему предстоит суд.

- Почему мы априори исходим из какого-то недоверия?, - добавил пресс-секретарь президента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789243" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU