В Кремле не считают, что в дело Сафронова требуется вмешательства президента
Дело бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не является темой для вмешательства президента России Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
- У президента, безусловно, есть такая возможность, но <…> это никак не тема для президента, - ответил Песков на вопрос журналистов о том, может ли Путин запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова.
Песков также отметил, что дело Сафронова расследуется, по нему предстоит суд.
- Почему мы априори исходим из какого-то недоверия?, - добавил пресс-секретарь президента.
Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU