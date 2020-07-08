Умерла учительница, совратившая шестиклассника и вышедшая за него замуж

8 Июль 2020 2020-07-08T13:54:03+03:00

Умерла скандально известная учительница, которая совратила 12-летнего ученика и вышла за него замуж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Их связь раскрыл в 1997 году муж педагога, Мэри Кей отсидела семь лет

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В США скончалась учительница Мэри Кей Летурно, чья история любви с 12-летним учеником шокировала Штаты в конце ХХ века. Мэри Кей Летурно умерла от онкологии в возрасте 58 лет, сообщает ABC.

В 1996 году 34-летняя замужняя учительница и мать двоих детей завела тайный роман со своим 12-летним учеником Вили Фуалау. В марте 1997 года муж Мэри нашёл любовную переписку жены с шестиклассником. Через два месяца, ожидая суда по делу об изнасиловании несовершеннолетнего, Мэри родила от 12-летнего Вилли дочку.

В марте 1997 года женщина была арестована — после того, как ее муж Стив Летурно нашел любовную переписку жены с мальчикомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд приговорил учительницу к шести месяцам тюрьмы, а вскоре её освободили, запретив встречаться с мальчиком. Через две недели их застали на заднем сидении её машины. Мэри приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.

В октябре 1998 года Мэри родила вторую дочь от Вилли, находясь в тюрьме, а в марте 1999 вышел журнал "People" с осуждённой учительницей и ребёнком на обложке.

Мэри Кей родила от Вилли двух дочерей. Одну во время ожидания суда, а вторую уже за решёткойФото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОЧНИК KP.RU