2020-07-08T13:58:41+03:00
Общество

Эксперт оценил предложение продавать алкоголь на заправках и в парках

Главред «Алкоголь.Ру» отметил, что запрет на продажу спиртного в таких местах бесполезен
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт оценил предложение продавать алкоголь на заправках и в паркахЭксперт оценил предложение продавать алкоголь на заправках и в паркахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный редактор портала «Алкоголь. Ру» Михаил Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» оценил предложение Федеральной антимонопольной службы и Минпромторга разрешить продажу алкогольных напитков в парках, санаториях, гостиницах, а также на АЗС. Эксперт отметил, что запрет на продажу спиртного в подобных местах абсолютно не имеет смысла.

- Иногда здравый смысл немножко побеждает истерику. Ну, запретили продажу пива в санаториях – люди просто выходят за территорию санатория и пьют там. На заправках то же самое: водители не будут пить, они знаю про огромные штрафы и лишение прав. Снятие запрета на продажу алкоголя в таких местах не даст повышения потребления того же пива, зато поможет заправкам. Ведь сейчас их основная прибыль - это именно от работы магазина, сопутствующие товары, а не топливо, - объяснил Михаил Смирнов.

Эксперт также прокомментировал инициативу о разрешении на продажу алкоголя через интернет. Он отметил, что по закону в нашем государстве это сейчас запрещено, однако пользователи сети все равно легко могут найти сайты, на которым можно купить спиртное.

- Через интернет продавать запрещено, но если вы сядете за компьютер, то примерно через 3-4 минуты вы можете скупить по интернету алкоголь, и вам его привезут. Существует много схем: например, «купите зажигалку, а вам в подарок бутылку». Этот вопрос нужно решать, нужно разрешить такую продажу, чтобы власти могли контролировать качество продукции и поступление денег, - добавил главный редактор портала «Алкоголь. Ру».

Напомним, что предложение разрешить продажу спиртного, в частности пива, в парках, санаториях и магазинах на АЗС содержится в последнем докладе ФАС. Специалисты считают, что таким образом смогут поддержать пострадавшую во время пандемии отрасль торговли.

Михаил Смирнов про продажу пива на заправках, в отелях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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