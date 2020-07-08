Когда откроются кинотеатры в Москве, рассказал советник президента

8 Июль 2020 2020-07-08T14:07:00+03:00

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Столичные кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа. Об этом сообщил советник президента по культуре Владимир Толстой. Он отметил, что люди в любом случае не побегут в кино сразу после открытия. В первое время прогнозируемая посещаемость составит всего 20%.

- Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать, - рассказал Толстой в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что кинотеатры в Москве смогут открыться уже 15 июля. Однако большинство сетей усомнились, что готовы начать работу в этом месяце и перенесли открытие.

Причин сразу несколько. Во-первых, строгие санитарные нормы могут отпугнуть посетителей. Во-вторых, до конца не ясно, чем можно привлечь людей в кинотеатры, так как все громкие премьеры из-за карантина сдвинулись на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU