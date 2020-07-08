2020-07-08T14:06:11+03:00
Авто

Госавтоинспекция привлекает байкеров к обеспечению безопасности дорожного движения

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, полковник Алексей Членов в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал, что и он и некоторые его коллеги с удовольствием управляют мотоциклами
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И даже состоят в байкерских клубах, а сами участники мотосообществ активно помогают обеспечивать безопасность на дорогах Красноярского края.

- На протяжении последних лет на территории Красноярского края при тесном взаимодействии с правительством региона, реализуется проект, благодаря которому абсолютно бесплатно любой желающий может посетить гоночную трассу, где ему преподадут мастер–класс по управлению мотоциклом. Это помогает выплеснуть адреналин в ограниченном пространстве, что абсолютно недопустимо в реальных дорожных условиях. Кроме того, это позволяет обкатать транспортное средство и во обстоятельно подготовиться к мотосезону.

- В этом году, к сожалению, этот проект начинает свою работу только сейчас. Я думаю, что все желающие уже со следующей недели смогут этой возможностью воспользоваться и повысить свое мастерство вождения.

Кстати, сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивающие безопасность дорожного движения именно на двухколесных транспортных средствах, тоже проходят обучение на этой гоночной трасе.

- У нас существует мотовзвод в составе полка ДПС по городу Красноярску, а также есть и сотрудники, которые работают на данных транспортных средствах в спец роте. Еще в начале мая они прошли соответствующую подготовку. На этой трассе с ними занимались специалисты, бывшие спортсмены в данном виде спорта, что позволило подготовить сотрудников Госавтоинспекци надлежащим образом.

- Когда у нас еще только образовывался специальный мотовзвод, абсолютно большинство относилось к этой инициативе с опаской. Однако в процесс включились участники мотосообществ, и сейчас байкерские клубы активно участвуют в рейдовых мероприятиях. Кроме того, мы проводим различные профилактические мероприятия по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения, наши сотрудники активно участвуют в открытиях и в закрытиях мотосезонов, в рамках которых своим примером демонстрируют правила безопасного поведения для мотоциклистов.

На территории Красноярского края существует проект, благодаря которому абсолютно бесплатно любой желающий может посетить гоночную трассу.

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