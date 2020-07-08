Председатель Китая провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в среду, 8 июля, провел телефонный разговор с российским лидеров Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Си Цзиньпин в ходе диалога с президентом РФ заявил, что недавно закончившееся всенародное голосование по внесению поправок в российскую Конституцию свидетельствует о поддержке, которую население страны выразило действующей власти.
- В России успешно прошло голосование по изменения к основному закону. Это показывает, что российский народ всецело поддерживает правительство своего государство и согласен с принципами существующего в настоящее время в России государственного управления, - цитирует издание слова председателя КНР.
Ранее министерство иностранных дел Китая охарактеризовало сотрудничество с российской стороной по вопросам стратегической безопасности словом «превосходное». В Китае отметили, что постоянно поддерживают контакт с коллегами из России.
ИСТОЧНИК KP.RU