2020-07-08T14:25:26+03:00
Политика

Председатель Китая провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Си Цзиньпин отметил, что итоги голосования по Конституции РФ показывают поддержку со стороны народа
Ксения АНУФРИЕВА
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Председатель Китая провел телефонный разговор с Владимиром ПутинымПредседатель Китая провел телефонный разговор с Владимиром ПутинымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в среду, 8 июля, провел телефонный разговор с российским лидеров Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин в ходе диалога с президентом РФ заявил, что недавно закончившееся всенародное голосование по внесению поправок в российскую Конституцию свидетельствует о поддержке, которую население страны выразило действующей власти.

- В России успешно прошло голосование по изменения к основному закону. Это показывает, что российский народ всецело поддерживает правительство своего государство и согласен с принципами существующего в настоящее время в России государственного управления, - цитирует издание слова председателя КНР.

Ранее министерство иностранных дел Китая охарактеризовало сотрудничество с российской стороной по вопросам стратегической безопасности словом «превосходное». В Китае отметили, что постоянно поддерживают контакт с коллегами из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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