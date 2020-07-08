2020-07-08T14:09:35+03:00
В мире

Иран отказался от переговоров с Украиной по компенсациям за сбитый самолёт

Об этом рассказал замглавы украинского МИД Евгений Енин
Ася КУЗНЕЦОВА
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Украина заявила об отказе Ирана от переговоров по компенсациям за сбитый самолетУкраина заявила об отказе Ирана от переговоров по компенсациям за сбитый самолетФото: REUTERS
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Тегеран отказался начать предложенные Киевом переговоры по выплате компенсаций за сбитый самолёт "Международных авиалиний Украины", сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

- Мы получили сообщение из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров, - рассказал замминистра в интервью украинскому Би-би-си.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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