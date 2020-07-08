Иран отказался от переговоров с Украиной по компенсациям за сбитый самолёт

8 Июль 2020 2020-07-08T14:09:35+03:00

Украина заявила об отказе Ирана от переговоров по компенсациям за сбитый самолет Фото: REUTERS

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Тегеран отказался начать предложенные Киевом переговоры по выплате компенсаций за сбитый самолёт "Международных авиалиний Украины", сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

- Мы получили сообщение из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров, - рассказал замминистра в интервью украинскому Би-би-си.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU