Иран отказался от переговоров с Украиной по компенсациям за сбитый самолёт
Тегеран отказался начать предложенные Киевом переговоры по выплате компенсаций за сбитый самолёт "Международных авиалиний Украины", сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
- Мы получили сообщение из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров, - рассказал замминистра в интервью украинскому Би-би-си.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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