Украина вышла из меморандума с Россией о борьбе с терроризмом
Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Решение было принято на заседании украинского правительства в эту среду, 8 июля
Меморандум о сотрудничестве был подписан между двумя государствами еще в 2012 году в Ялте. По мнению украинской стороны, отказ от него позволит стране сформировать дополнительные правовые и политические основания для защиты собственных национальных интересов.
Киев начал постепенно выходить из заключенных с Россией и странами СНГ договоров два года назад. Весной прошлого года Украина прекратила действие Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ, а также отказалась от соглашениях с государствами СНГ о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки.
По информации министерства иностранных дел Украины между Киевом и Россией ранее было заключено около 453 договоров. В настоящее время их осталось только 300.
ИСТОЧНИК KP.RU