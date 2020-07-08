8 Июль 2020 2020-07-08T14:32:35+03:00

Украина вышла из меморандума с Россией о борьбе с терроризмом Фото: REUTERS

Страна считает, что только так сможет создать основания для защиты национальных интересов

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Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Решение было принято на заседании украинского правительства в эту среду, 8 июля

Меморандум о сотрудничестве был подписан между двумя государствами еще в 2012 году в Ялте. По мнению украинской стороны, отказ от него позволит стране сформировать дополнительные правовые и политические основания для защиты собственных национальных интересов.

Киев начал постепенно выходить из заключенных с Россией и странами СНГ договоров два года назад. Весной прошлого года Украина прекратила действие Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ, а также отказалась от соглашениях с государствами СНГ о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки.

По информации министерства иностранных дел Украины между Киевом и Россией ранее было заключено около 453 договоров. В настоящее время их осталось только 300.

ИСТОЧНИК KP.RU