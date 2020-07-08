2020-07-08T14:32:35+03:00
Политика

Украина вышла из меморандума с Россией о борьбе с терроризмом

Страна считает, что только так сможет создать основания для защиты национальных интересов
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Украина вышла из меморандума с Россией о борьбе с терроризмомУкраина вышла из меморандума с Россией о борьбе с терроризмомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украина вышла из меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Решение было принято на заседании украинского правительства в эту среду, 8 июля

Меморандум о сотрудничестве был подписан между двумя государствами еще в 2012 году в Ялте. По мнению украинской стороны, отказ от него позволит стране сформировать дополнительные правовые и политические основания для защиты собственных национальных интересов.

Киев начал постепенно выходить из заключенных с Россией и странами СНГ договоров два года назад. Весной прошлого года Украина прекратила действие Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ, а также отказалась от соглашениях с государствами СНГ о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании сети информационно-маркетинговых центров, о межгосударственном обмене экономической информацией, о Совете руководителей подразделений финансовой разведки.

По информации министерства иностранных дел Украины между Киевом и Россией ранее было заключено около 453 договоров. В настоящее время их осталось только 300.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море
Пережил две страшных пандемии: 107-летний мужчина победил коронавирус
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
В России 1 сентября не будет школьных линеек
Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ
Туроператоры рассказали, когда возобновятся международные рейсы
"Олимпийский" бум строительства: в Краснодарском крае откроют 80 новых соцобъектов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения
Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение
Тройняшки, родившиеся в Ленинградской области, получили подарки от региона
Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября