В каком возрасте лучше всего учиться управлять мотоциклом

8 Июль 2020 2020-07-08T14:23:34+03:00

И почему специалисты считают, что школьникам-подросткам садиться за байк не рано

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Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, полковник Алексей Членов в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал, что сам водит мотоцикл с 15 лет и почему он не против, чтобы его дочь тоже водила двухколесное транспортное средство.

- Первый мотоцикл у меня появился в 15 лет, в 16 лет я уже получил водительское удостоверение, - рассказал полковник полиции.

Он отметил, что в последнее время в обществе постоянно поднимается вопрос о том, что нужно увеличивать возраст обучения на право управления.

- Но я с этим не соглашусь, ведь мы прекрасно понимаем, что запретный плод всегда сладок. И в любом случае наше молодое поколение, наши дети, будут стремиться к тому, чтобы попробовать научиться управлять мотоциклом, как наиболее доступным для них средством передвижения. Поэтому я считаю, что обучать на право управлением мотоциклом необходимо уже в школе.

Как раз в то время, когда ребенок ничем не обременен, у него есть только учеба в школе, и много свободного времени, которое он может полностью посвятить вопросу обучение на право управления этим ТС, а также получить наиболее полный объем знаний и навыков, который ему будет необходим в дальнейшем, а не просто заучивать на сдачу экзамена. Поэтому 15 – 16 лет – это оптимальный вариант, и мы прекрасно понимаем, что наличие водительского удостоверения будет дополнительным стимулом для соблюдения правил дорожного движения нашими молодыми водителями.

К сожалению сейчас многие автошколы – это коммерческие организации, которые, целью которых является сдача кандидатами в водители экзамена в Госавтоинспекции. На территории своего края мы активно прорабатываем вопрос о том, чтобы возвращать подготовку водителей мотоциклов именно в образовательные организации, чтобы дети подготавливались к реальным дорожным ситуациям там.

Этого мнения придерживается и ведущая программы «Россия в движении», президент Экспертного центра «Движение без опасности», член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре.

- Я бы хотела бы напомнить, что на последнем Госсовете была поставлена амбициозная задача – снижение смертности на дорогах до 4 погибших на 100 000 населения, что требует основательной работы всех структур. Мне кажется, что образование в области дорожного движения и в том числе подготовки будущих водителей должно находиться под контролем государства, потому что именно оно наибольшим образом заинтересовано в вопросах безопасности и сохранения жизни граждан страны.

Сейчас, после получения водительского удостоверения, водителям зачастую не хватает практических навыков для того, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге за рулем мотоциклов. Госавтоинспекции пришлось провести работу по налаживанию сотрудничества с мотоклубами для организации дополнительных уроков по управлению ТС.

- Для повышения водительского мастерства мы взаимодействуем с мотоклубами, где сосредоточено наибольшее количество профессионалов. Сейчас в движение мотоциклистов активно включаются девушки, и если раньше их можно было редко заметить, это было скорее исключение из правил, то сейчас где-то процентов 50 от общего количества составляют девушки. Эти девушки берут дополнительные курсы у профессионалов, которые готовят их для управления мотоциклом как в режиме городской езды, так и в условиях экстремальной езды.

Кстати, как признался Алексей Членов, такие курсы закончила и его дочь.

- Когда дочке исполнилось 16 лет, она взяла мотоцикл старшего брата и сказала, заявив, что тоже хочет управлять мотоциклов. Я был в шоке, но она сама отучилась и прошла дополнительные мастер-классы у спортсменов. Сдала на водительское удостоверение в 16 лет, два года отъездила на мотоцикле по категории А-1. В этом году ей исполнилось 18 лет, она получила категорию А и сейчас уже пересела на более мощный мотоцикл, соблюдая установленные ПДД.