2020-07-08T14:23:17+03:00
Происшествия

В джунглях Амазонии пропал вертолет с гуманитарной помощью

На борту четыре человека, никто из них пока не выходил на связь
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вертолет бесследно исчез в джунглях АмазонииВертолет бесследно исчез в джунглях АмазонииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В среду, 8 июля, в джунглях Амазонии бесследно пропал вертолет с гуманитарной помощью. Борт Ми-17 летел в Перу, однако в какой-то момент исчез с радаров. В кабине военного вертолета находятся четыре человека.

Пресс-секретарь ВВС Перу Вольфганг Гросо Коста уточнил, что транспорт ожидали в час дня по местному времени, но он не прибыл в пункт назначения.

«Время вылета было 12.53, он должен был приземлиться около 13 часов 18 минут, однако в расчетное время не прибыл в пункт назначения», — цитирует Гросо Косту сайт «Свободная пресса».

Пресс-секретарь ВВС добавил, что полет выполняли опытные пилоты, а топлива в баках вертолета было достаточно. Что именно случилось с Ми-17, пока неизвестно.

В настоящее время спасатели уже приступили к поиску транспортного средства и членов его экипажа. На текущий момент никто из них пока не выходил на связь, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море
Пережил две страшных пандемии: 107-летний мужчина победил коронавирус
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
В России 1 сентября не будет школьных линеек
Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ
Туроператоры рассказали, когда возобновятся международные рейсы
"Олимпийский" бум строительства: в Краснодарском крае откроют 80 новых соцобъектов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения
Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение
Тройняшки, родившиеся в Ленинградской области, получили подарки от региона
Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября