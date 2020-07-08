В джунглях Амазонии пропал вертолет с гуманитарной помощью

8 Июль 2020 2020-07-08T14:23:17+03:00

На борту четыре человека, никто из них пока не выходил на связь

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 июля, в джунглях Амазонии бесследно пропал вертолет с гуманитарной помощью. Борт Ми-17 летел в Перу, однако в какой-то момент исчез с радаров. В кабине военного вертолета находятся четыре человека.

Пресс-секретарь ВВС Перу Вольфганг Гросо Коста уточнил, что транспорт ожидали в час дня по местному времени, но он не прибыл в пункт назначения.

«Время вылета было 12.53, он должен был приземлиться около 13 часов 18 минут, однако в расчетное время не прибыл в пункт назначения», — цитирует Гросо Косту сайт «Свободная пресса».

Пресс-секретарь ВВС добавил, что полет выполняли опытные пилоты, а топлива в баках вертолета было достаточно. Что именно случилось с Ми-17, пока неизвестно.

В настоящее время спасатели уже приступили к поиску транспортного средства и членов его экипажа. На текущий момент никто из них пока не выходил на связь, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU