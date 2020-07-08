2020-07-08T15:48:42+03:00
В мире

Порошенко разбил камеру журналисту по дороге в суд

Бывший президент пожал своим сторонникам руки, а затем толкнул оператора [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пётр Порошенко толкнул оператора и разбил камеруПётр Порошенко толкнул оператора и разбил камеруФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве бывший президент Украины Пётр Порошенко разбил камеру оператору издания "Наш Киев" по пути в Печерский суд. Сначала Порошенко поприветствовал своих сторонников и пожал многим из них руки, а затем подошёл к оператору и толкнул камеру. Видео журналисты опубликовали в Facebook.

В суде Порошенко должны были избрать меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки.

Сайт KP.ru сообщил ранее, что Пётр Порошенко официально стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа" главе Службы внешней разведки. Порошенко обвиняют в принуждении главы Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко.

Также на сайте писали, что Государственное бюро расследований Украины приняло решение о закрытии трех уголовных дел против бывшего руководитель государства Петра Порошенко. Украинские следователи вели эти дела более 10 лет.

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Порошенко разбил камеру журналистов
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ИСТОЧНИК KP.RU

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