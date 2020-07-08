Тройняшки, родившиеся в Ленинградской области, получили подарки от региона

8 Июль 2020 2020-07-08T14:52:04+03:00

Губернатор Александр Дрозденко в День любви, семьи и верности встретился с их мамой Татьяной Фенеберг

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 8 июля, в День любви, семьи и верности навестил маму новорожденных тройняшек Татьяну Фенеберг. Малыши появились на свет еще 4 мая, но все это время оставались в роддоме под присмотром врачей. И лишь 6 июля медики разрешили им покинуть больницу и вернуться домой.

Маленькие Юрий, Марк и Николай вместе с мамой живут в Тосно. Папа мальчиков еще их не видел: Йохен - гражданин Германии, и из-за пандемии пока не может приехать в Россию. От Ленинградской области Татьяне вручили сертификат на покупку жилья на сумму 3 млн рублей и наборы для новорожденных. В них входят детская одежда, одеяла, пеленки, прорезыватели для зубов, светоотражающие детали для коляски.

- Сегодня хороший день, День семьи, любви и верности. И у меня есть традиция в этот день: встречаться с семьями, – рассказал губернатор. – Не надо бояться рожать детей в Ленинградской области. Правительство поддержит, особенно большие, многодетные семьи.

Александр Дрозденко рассказал о встрече с Татьяной Фенеберг на своей странице в Инстаграме и напомнил, на какие меры поддержки могут рассчитывать многодетные семьи.

- Чем больше детей рождается в области, тем увереннее мы будем жить, - написал глава региона. - Встретился с мамой, Татьяной, обсудили существующие меры поддержки многодетных, передали сертификат на улучшение жилищных условий. В общей сложности при рождении тройни семья может претендовать на получение регионального материнского капитала, единовременное пособие (100 000 руб. на каждого ребёнка), жилищный сертификат на 3 млн рублей, ежемесячную компенсацию на оплату ЖКУ, ежемесячную компенсацию на детей по 10 тысяч рублей, помимо установленных федеральных выплат.

Напомним, многодетные семьи в Ленинградской области получают ежемесячные выплаты на каждого ребенка, пока малышу не исполнится 1,5 года. Сумма регионального материнского капитала составляет 126 936 рублей. Все региональные компенсации и льготы многодетные семьи получают в дополнение к полагающимся им федеральным выплатам.

Малыши Юрий, Марк и Николай — первые тройняшки, родившиеся в Ленинградской области в этом году. Всего с начала 2020 года в регионе появились на свет 6559 детей. В 81 семье родились двойняшки.

В Инстаграме в карусели есть видео губернатора, можно скачать https://www.instagram.com/drozdenko_au/?hl=ru