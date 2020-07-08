Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение
Бывший журналист и действующий советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого. Обвинения ему предъявят 13 июля, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" адвокат Сафронова Илья Павлов.
- Подозреваемый – это лицо, которое задержано в связи с подозрением в совершении преступления. Обвиняемый – это тот же подозреваемый, но которому предъявлено уже официальное обвинение. Нас пригласили для процедуры предъявления обвинения на понедельник, 13 июля, - рассказал адвокат.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в отношении Сафронов ФСБ завела уголовное дело по статье "Государственная измена", Сафронов отказывается признать себя виновным. Сейчас он арестован на два месяца.
Советника Роскосмоса заподозрили в работе на чешскую разведку восемь лет назад, к моменту задержания собрано материалов на восемь томов.
Задержание Ивана Сафронова.
ИСТОЧНИК KP.RU