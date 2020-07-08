2020-07-08T14:56:10+03:00
Общество

Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение

Сейчас советник главы Роскосмоса проходит по делу как подозреваемый, а не как обвиняемый
Ася КУЗНЕЦОВА
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13 июля Сафронову предъявят обвинения. Фото: Софья Сандурская, АГН "Москва"13 июля Сафронову предъявят обвинения. Фото: Софья Сандурская, АГН "Москва"
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Бывший журналист и действующий советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого. Обвинения ему предъявят 13 июля, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" адвокат Сафронова Илья Павлов.

- Подозреваемый – это лицо, которое задержано в связи с подозрением в совершении преступления. Обвиняемый – это тот же подозреваемый, но которому предъявлено уже официальное обвинение. Нас пригласили для процедуры предъявления обвинения на понедельник, 13 июля, - рассказал адвокат.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в отношении Сафронов ФСБ завела уголовное дело по статье "Государственная измена", Сафронов отказывается признать себя виновным. Сейчас он арестован на два месяца.

Советника Роскосмоса заподозрили в работе на чешскую разведку восемь лет назад, к моменту задержания собрано материалов на восемь томов.

Задержание Ивана Сафронова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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