2020-07-08T15:06:43+03:00
Общество

Туроператоры рассказали, когда возобновятся международные рейсы

В АТОР представили оптимистичный сценарий открытия международного сообщения
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В АТОР представили оптимистичный сценарий открытия Россией международного авиасообщенияВ АТОР представили оптимистичный сценарий открытия Россией международного авиасообщенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с международным туризмом и открытием границ пока неутешительная, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, вероятность того, что международные перевозки возобновятся в июле, практически равна нулю. Август пока также под вопросом.

Ломидзе склоняется к тому, что россияне вновь смогут поехать за границу только в конце сентября - начале октября. Причем это самый оптимистичный сценарий.

- Когда мы говорим о конце сентября, октябре, то, конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятёрку самых востребованных туристических направлений, - сообщила директор АТОР в эфире радио "Говорит Москва".

Она добавила, что в случае, если эпидемиологическая обстановка в мире будет ухудшаться, открытие границ может сдвинуться еще дальше. По пессимистичному прогнозу, международное сообщение возобновится только в декабре.

Ранее сообщалось о том, что российские авиакомпании смогут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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