Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения

Ученые из Италии назвали причину появления розового снега в Альпах. Снег необычной окраски привлек внимание исследователей из разных стран - до этого в Альпах подобных явлений не было. Поэтому группы ученых приступили к работе, чтобы выяснить, что именно окрасило снега на высоте 2618 метров.

Как сообщает CNN, вероятной причиной стали водоросли, которые появляются под снегом в результате изменения климата. Сам по себе розовый снег не опасен, но тревогу вызывает сам факт появления под ледниками растений - это значит, происходят глобальные изменения в природе. Водоросли способствуют таянию ледников.

Розовый снег в Альпах.Scientists are studying the climate impact of the spread of algae that is turning snow pink in the Italian Alps. #CNN #News