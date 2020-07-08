2020-07-08T15:11:46+03:00
В мире

Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения

Такое явление наблюдают впервые
Юлия САЛЬНИКОВА
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Розовый снег появился на высоте 2618 метровРозовый снег появился на высоте 2618 метровФото: Кадр видео
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Ученые из Италии назвали причину появления розового снега в Альпах. Снег необычной окраски привлек внимание исследователей из разных стран - до этого в Альпах подобных явлений не было. Поэтому группы ученых приступили к работе, чтобы выяснить, что именно окрасило снега на высоте 2618 метров.

Как сообщает CNN, вероятной причиной стали водоросли, которые появляются под снегом в результате изменения климата. Сам по себе розовый снег не опасен, но тревогу вызывает сам факт появления под ледниками растений - это значит, происходят глобальные изменения в природе. Водоросли способствуют таянию ледников.

Розовый снег в Альпах.Scientists are studying the climate impact of the spread of algae that is turning snow pink in the Italian Alps. #CNN #News

Ученые считают, что глобальное потепление в России происходит быстрее, чем в любой другой стране мира. Все дело в том, что в РФ площадь суши больше, чем площадь водной поверхности. При этом доказано, что океаны обладают способностью аккумулировать тепло, тем самым сдерживая рост температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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