Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Защита обжаловала арест советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Илью Павлова.
Вчера, 7 июля, Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова, который подозревается в госизмене.
- Избрать Сафронову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 30 суток, до 6 сентября, - объявил меру пресечения судья Сергей Рябцев.
В эфире радио "Комсомольская правда" адвокат Павлов сообщил, что Сафронов не признаёт своей вины.
- Иван своей вины не признает, категорически отрицает связь со спецслужбами и утверждает, что все обвинение, что касается его профессиональной деятельности, профессиональной деятельности журналиста, - рассказал защитник.
Напомним, Иван Сафронов подозревается в том, что восемь лет он передавал секретные данные спецслужбам Чехии, которые передавали часть информации США.
ИСТОЧНИК KP.RU