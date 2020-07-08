Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

8 Июль 2020 2020-07-08T15:50:09+03:00

Советник главы Роскосмоса арестован до 6 сентября по делу о госизмене

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Защита обжаловала арест советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Илью Павлова.

Вчера, 7 июля, Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова, который подозревается в госизмене.

- Избрать Сафронову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 30 суток, до 6 сентября, - объявил меру пресечения судья Сергей Рябцев.

В эфире радио "Комсомольская правда" адвокат Павлов сообщил, что Сафронов не признаёт своей вины.

- Иван своей вины не признает, категорически отрицает связь со спецслужбами и утверждает, что все обвинение, что касается его профессиональной деятельности, профессиональной деятельности журналиста, - рассказал защитник.

Напомним, Иван Сафронов подозревается в том, что восемь лет он передавал секретные данные спецслужбам Чехии, которые передавали часть информации США.

ИСТОЧНИК KP.RU