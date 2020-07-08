2020-07-08T15:39:10+03:00
Общество

Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ

Она объяснила, что это не политический вопрос, все дело в санитарно-эпидемиологических требованиях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россияне пока не могут свободно летать за границуРоссияне пока не могут свободно летать за границуФото: Алина НИЗАМОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России к работе с другими странами по вопросу открытия границ.

Напомним, в России ввели ограничения на международные полеты в конце марта в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ежемесячно в Росавиации продлевали запрет, точной даты, когда россияне смогут свободно выезжать за границу, а иностранцы прибывать в РФ, нет.

- Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан,- приводит ее слова РИА Новости.

Она уточнила, что дело не в политике, а в санитарно-эпидемиологических требованиях.

Напомним, границы ЕС открыли с 1 июля, правда, не для всех. Россиян и американцев пока пускать не будут. В Европе опасаются новой волны коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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