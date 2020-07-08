В России 1 сентября не будет школьных линеек
Школьных линеек 1 сентября не будет, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Линейки пройдут не в традиционной форме из-за ограничений на массовые мероприятия в школах. При этом глава Минпросвещения отметил, что новый учебный год начнётся начнется с учетом всех требований эпидемиологической безопасности.
Кравцов также рассказал на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования", что в ведомстве очень надеются на возвращение в школы в сентябре и учеников, и учителей, а также на возобновление очного образовательного процесса.
ИСТОЧНИК KP.RU