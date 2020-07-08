В России 1 сентября не будет школьных линеек

8 Июль 2020 2020-07-08T16:03:10+03:00

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Школьных линеек 1 сентября не будет, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Линейки пройдут не в традиционной форме из-за ограничений на массовые мероприятия в школах. При этом глава Минпросвещения отметил, что новый учебный год начнётся начнется с учетом всех требований эпидемиологической безопасности.

Кравцов также рассказал на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования", что в ведомстве очень надеются на возвращение в школы в сентябре и учеников, и учителей, а также на возобновление очного образовательного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU