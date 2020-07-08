Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
Известный теледоктор Александр Мясников опроверг некоторые теории о здоровом образе жизни.
Например, о том, что красное мясо вредно для здоровья. В Сети утверждают, что такой вид мяса плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. В ответ на это доктор Мясников привел результаты исследования за ноябрь 2019 года. Ученые доказали, что это миф.
- Мясо — бесценный источник многих витаминов и микроэлементов,- сказал он в эфире передачи на канале "Россия-1".
Правда, увлекаться им не стоит - есть красное мясо стоит не больше трех раз в неделю.Чрезмерное употребление может стать одним из факторов развития рака кишечника.
Еще один миф касается требования делать в день не меньше 10 тысяч шагов. Если человек занимается каким-либо видом спорта, плавает или бегает, то это уже не обязательно - главное двигаться.
Говоря о вирусах, доктор заявил, что человечество теоретически может встретиться с заболеванием пострашнее коронавируса. Он считает, что к сообщениям из Китая о новом типе свиного гриппа с пандемическим потенциалом стоит отнестись серьезно уже сейчас.
ИСТОЧНИК KP.RU