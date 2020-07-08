2020-07-08T15:35:30+03:00
Общество

Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни

В период пандемии люди стали больше внимания уделять своему здоровью, но не всем правилам ЗОЖ стоит доверять
Юлия САЛЬНИКОВА
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Если человек занимается спортом, то считать шаги не стоит, уверен докторЕсли человек занимается спортом, то считать шаги не стоит, уверен докторФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный теледоктор Александр Мясников опроверг некоторые теории о здоровом образе жизни.

Например, о том, что красное мясо вредно для здоровья. В Сети утверждают, что такой вид мяса плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. В ответ на это доктор Мясников привел результаты исследования за ноябрь 2019 года. Ученые доказали, что это миф.

- Мясо — бесценный источник многих витаминов и микроэлементов,- сказал он в эфире передачи на канале "Россия-1".

Правда, увлекаться им не стоит - есть красное мясо стоит не больше трех раз в неделю.Чрезмерное употребление может стать одним из факторов развития рака кишечника.

Еще один миф касается требования делать в день не меньше 10 тысяч шагов. Если человек занимается каким-либо видом спорта, плавает или бегает, то это уже не обязательно - главное двигаться.

Говоря о вирусах, доктор заявил, что человечество теоретически может встретиться с заболеванием пострашнее коронавируса. Он считает, что к сообщениям из Китая о новом типе свиного гриппа с пандемическим потенциалом стоит отнестись серьезно уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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