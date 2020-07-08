2020-07-08T16:12:20+03:00
В мире

Пережил две страшных пандемии: 107-летний мужчина победил коронавирус

Он вылечился всего за 17 дней
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мужчина победил болезнь, несмотря на то, что из-за почтенного возраста был в группе рискаМужчина победил болезнь, несмотря на то, что из-за почтенного возраста был в группе рискаФото: EAST NEWS
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Один из старейших людей мира победил коронавирус - Мухтару Ахмаду из Дели исполнилось 107 лет. В больницу он попал в июне с симптомами новой болезни, тест подтвердил предположения врачей - Covid-19.

Как сообщает Zee News, долгожитель вероятно заразился от своего сына, который за пару недель до этого тоже попал в больницу. Несмотря на то, что Ахмад соблюдал дистанцию и старался не контактировать ни с кем, он все равно подхватил инфекцию.

- Я был свидетелем пандемии, которая нанесла урон миру в 1918 году,- рассказал журналистам долгожитель, имея ввиду испанский грипп, из-за которого погибли более 50 миллионов человек.

Жертвами коронавируса в мире стали больше 500 тысяч человек. Мухтар Ахмад, уже будучи в больнице, следовал всем рекомендациям врачей, он верил, что несмотря на возраст, победит болезнь. Так и произошло. Его выписали через 17 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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