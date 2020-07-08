2020-07-08T16:01:57+03:00
Общество

В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море

Учения прошли на ракетных крейсерах «Пётр Великий» и «Маршал Устинов»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Моряки учатся отражать атаку с воздуха и с водыМоряки учатся отражать атаку с воздуха и с водыФото: Кадр видео
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Российские моряки отработали в ходе масштабного сбор-похода навыки стрельбы по береговым целям. В Баренцево море они вышли на ракетных крейсерах "Петр Великий" и "Маршал Устинов".

- На этапе развертывания экипажи провели учение по подавлению береговых целей условного противника артиллерийским огнем,- сообщили 8 июля в Минобороны.

Учения в Баренцевом море будут проходить еще несколько дней. За это время моряки должны отработать взаимодействие и тактику отражения атаки с воздуха и с воды.

В марте 2020 года Минобороны проводили учения у берегов Камчатки. Моряки отрабатывали навыки противовоздушной обороны, а также план действий на случай, если враг находится под водой - на подводной лодке. Тогда задействовали четыре боевых корабля, а огонь по потенциальному противнику вели с помощью артиллерийских установок АК-176 и АК-630.

Минобороны РФ показало стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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