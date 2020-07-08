2020-07-08T16:21:37+03:00
Звезды

Джуд Лоу может сыграть злодея в ремейке "Питера Пэна"

Сейчас Disney ведет переговоры с актером
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в ремейке "Питера Пэна"Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в ремейке "Питера Пэна"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Известный британский актер Джуд Лоу может сняться в игровом ремейке "Питаера Пэна". Артисту предложили сыграть главного злодея сказки - капитана Крюка. Сейчас Disney ведет переговоры с актером, сообщает издание Variety. Если они пройдут успешно, Джуд Лоу присоединится к Дастину Хоффману, Джейсону Айзексу и Гаррету Хедлунду, которые играли капитана Крюка в предыдущих экранизациях Питера "Пэна".

Известно, что сценарий для ремейка написал Дэвид Лоури совместно с Тоби Хальбруксом. Лоури также займет кресло режиссера.

Сюжет фильма основан на сказочной повести Дж. М. Барри "Питер и Венди". Питер Пэн - мальчик, который отказывается взрослеть и счастливо живет в Нетландии вместе с другими вечно юными детьми. Однажды он встречает в Лондоне девочку по имени Венди Дарлинг и ее братьев. Волшебным образом Питер переправляет героев в Нетландию.

Сказочная повесть настолько понравилась читателям, что была несколько раз экранизирована. Самой удачной киноадаптацией оказался мультфильм "Питер Пэн" 1953 года, снятый на студии Disney.

ИСТОЧНИК KP.RU

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