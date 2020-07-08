Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной с Россией работе над вакциной от коронавируса

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по телефону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что Китай готов совместно с Россией работать над вакциной от коронавируса, сообщает "Синьхуа".

В телефонном разговоре Путин и Си Цзиньпин также выразили взаимную поддержку по вопросам суверенитета возглавляемых ими стран. Кроме того, лидеры солидарны в стремлении не допустить вмешательства во внутренние дела государств.

Си Цзиньпин также заявил, что Пекин выступает за то, чтобы Россия продолжала успешно развиваться и придерживалась политики, учитывающей ее национальную специфику.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в том же телефонном разговоре глав государств, прошедшем сегодня, 8 июля, Си Цзиньпин заявил, что недавно закончившееся всенародное голосование по внесению поправок в российскую Конституцию свидетельствует о поддержке, которую население страны выразило действующей власти.