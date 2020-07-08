2020-07-08T16:56:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной с Россией работе над вакциной от коронавируса

Российский и китайский лидеры провели переговоры по телефону
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по телефонуВладимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по телефонуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что Китай готов совместно с Россией работать над вакциной от коронавируса, сообщает "Синьхуа".

В телефонном разговоре Путин и Си Цзиньпин также выразили взаимную поддержку по вопросам суверенитета возглавляемых ими стран. Кроме того, лидеры солидарны в стремлении не допустить вмешательства во внутренние дела государств.

Си Цзиньпин также заявил, что Пекин выступает за то, чтобы Россия продолжала успешно развиваться и придерживалась политики, учитывающей ее национальную специфику.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в том же телефонном разговоре глав государств, прошедшем сегодня, 8 июля, Си Цзиньпин заявил, что недавно закончившееся всенародное голосование по внесению поправок в российскую Конституцию свидетельствует о поддержке, которую население страны выразило действующей власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Никиту Джигурду задержала полиция
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"
Умер археолог, установивший точное место Куликовской битвы
Мишустин оценил влияние коронавируса на ситуацию с бедностью
Матвиенко объяснила, почему Медведев не сможет получить статус сенатора автоматически
В Москве театры откроются 1 августа
Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака
Чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин умер во время подводной охоты
Джуд Лоу может сыграть злодея в ремейке "Питера Пэна"
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной с Россией работе над вакциной от коронавируса
В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море
Пережил две страшных пандемии: 107-летний мужчина победил коронавирус
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
В России 1 сентября не будет школьных линеек
Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ
Туроператоры рассказали, когда возобновятся международные рейсы
"Олимпийский" бум строительства: в Краснодарском крае откроют 80 новых соцобъектов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения
Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение
Тройняшки, родившиеся в Ленинградской области, получили подарки от региона
Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября