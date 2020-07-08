Матвиенко объяснила, почему Медведев не сможет получить статус сенатора автоматически
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о механизме получения пожизненного статуса сенатора бывшими президентами, что предусмотрено поправками в Конституцию. Однако, бывшие главы государства не получат этот статус автоматически.
- Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки. В пакете законов также будет готовиться и этот механизм,- ответила она журналистам на вопрос журналистов, означает ли поправка в главный документ страны то, что бывший президент Дмитрий Медведев станет сенатором.
Напомним, эту поправку предложили участники рабочей группы после изучения опыта работы верхних палат парламента в разных странах мира.
Поправки в Конституцию вступили в силу с 4 июля. Какие еще изменения внесены в документ, можно почитать на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU