Чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин умер во время подводной охоты
В Австралии трагически погиб двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин. Пуллин утонул во время подводной охоты недалеко от города Голд-Кост. В полиции сообщили, что спортсмен плавал один, у него не было шансов спастись.
Тело 32-летнего Пуллина нашёл другой дайвер, он вызвал медиков, и те 45 минут пытались спасти спортсмена.
Алекс Пуллин выиграл два чемпионата мира по сноуборд-кроссу: в 2011 и 2013 годах. В 2014 году он нёс флаг Австралии на Олимпиаде в Сочи.
Ранее сайт KP.ru сообщал о смерти 22-летнего футболиста Иннокентия Самохвалова. У игрока "Локомотива" остановилось сердце во время пробежки. Отмечается, что в команде знали о проблемах Самохвалова со здоровьем. Иногда он не мог пройти медкомиссию, проходил лечение и снова шёл на медосмотры.
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