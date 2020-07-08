Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака

8 Июль 2020 2020-07-08T16:43:14+03:00

Фиброз легких опасен тем, что на первых этапах пациент не чувствует изменений, но ухудшение самочувствия наступает резко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ученые назвали последствия коронавируса "бомбой замедленного действия". Доктор Сассан Рафи из американской клиники компании Upright Pharmaceuticals, который более 15 лет изучает заболевания легких, утверждает, что Covid-19 может быть опаснее, чем считалось ранее. У выздоровевших пациентов находят легочный фиброз - уплотнения в легких, что приводит к нарушению работы органа. Фактически это означает, что человек может испытывать удушье, нехватку кислорода.

- Те, у кого диагностирован фиброз легких после нескольких недель пребывания на аппарате ИВЛ, сталкиваются с шокирующим уровнем заболеваемости, намного хуже, чем у многих видов рака,- приводит его слова Daily Mail.

Поэтому, даже если человек победил коронавирус, вероятность смерти все еще очень высока - пациент может погибнуть от фиброза, считает доктор. Уплотнения ткани в легких человек может не замечать на первых этапах, но болезнь прогрессирует. Когда появляются симптомы - может быть, точка невозврата уже пройдена.

- Прогноз легочного фиброза составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время нет оптимального лечения,- предупреждает он.

Ученый с 2005 года вместе с коллегами работает над созданием лекарства от фиброза. Пока для таких пациентов выходов два - пересадка легких или жизнь на аппарате ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU