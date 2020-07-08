Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака
Ученые назвали последствия коронавируса "бомбой замедленного действия". Доктор Сассан Рафи из американской клиники компании Upright Pharmaceuticals, который более 15 лет изучает заболевания легких, утверждает, что Covid-19 может быть опаснее, чем считалось ранее. У выздоровевших пациентов находят легочный фиброз - уплотнения в легких, что приводит к нарушению работы органа. Фактически это означает, что человек может испытывать удушье, нехватку кислорода.
- Те, у кого диагностирован фиброз легких после нескольких недель пребывания на аппарате ИВЛ, сталкиваются с шокирующим уровнем заболеваемости, намного хуже, чем у многих видов рака,- приводит его слова Daily Mail.
Поэтому, даже если человек победил коронавирус, вероятность смерти все еще очень высока - пациент может погибнуть от фиброза, считает доктор. Уплотнения ткани в легких человек может не замечать на первых этапах, но болезнь прогрессирует. Когда появляются симптомы - может быть, точка невозврата уже пройдена.
- Прогноз легочного фиброза составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время нет оптимального лечения,- предупреждает он.
Ученый с 2005 года вместе с коллегами работает над созданием лекарства от фиброза. Пока для таких пациентов выходов два - пересадка легких или жизнь на аппарате ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU