2020-07-08T16:59:04+03:00
Общество

Умер археолог, установивший точное место Куликовской битвы

Михаилу Гоняному было 66 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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7 июля скончался выдающийся историк и археолог Михаил Гоняный. Ему было 66 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Исторического музея, где работал ученый.

- Скончался основоположник современной археологии Куликова поля, заведующий отделом комплексных историко-археологических исследований Государственного исторического музея Михаил Иванович Гоняный. Благодаря ему было научно локализовано место Куликовской битвы, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Гоняный разработал собственную методику по поиску следов исторических битв. С помощью его открытия были найдены точные места важнейших исторических сражений: при Молодях (29 июля – 2 августа 1572 года), Бородине и Тарутине (соответственно 7 сентября и 6 октября 1812 года). Но главной заслугой археолога называют обнаружение места, где произошла Куликовская битва.

Михаил Гоняный родился в 1953 году в подмосковном Подольске. В 1980 он окончил исторический факультет педагогического института. Уже в следующем году Гоняный начал работать в Историческом музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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