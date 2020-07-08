Мишустин оценил влияние коронавируса на ситуацию с бедностью

8 Июль 2020 2020-07-08T17:31:51+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин оценил влияние пандемии коронавируса на ситуацию с бедностью в России. По его словам, в сфере труда уже произошли изменения - увеличивается число безработных. Напомним, несколько месяцев копании были закрыты в связи с режимом самоизоляции, не всем удалось перевести персонал на удаленную работу.

- Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения,- приводит его слова ТАСС.

Ранее председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в ступает в самый тяжелый этап кризиса, вызванного пандемией коронавируса - российские компании к осени столкнутся с финансовыми сложностями. Особенно тяжело придется малому и среднему бизнесу - остаться на рынке смогут сильнейшие, остальным придется либо закрываться, либо искать новые решения.

ИСТОЧНИК KP.RU