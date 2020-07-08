Мишустин оценил влияние коронавируса на ситуацию с бедностью
Премьер-министр Михаил Мишустин оценил влияние пандемии коронавируса на ситуацию с бедностью в России. По его словам, в сфере труда уже произошли изменения - увеличивается число безработных. Напомним, несколько месяцев копании были закрыты в связи с режимом самоизоляции, не всем удалось перевести персонал на удаленную работу.
- Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения,- приводит его слова ТАСС.
Ранее председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в ступает в самый тяжелый этап кризиса, вызванного пандемией коронавируса - российские компании к осени столкнутся с финансовыми сложностями. Особенно тяжело придется малому и среднему бизнесу - остаться на рынке смогут сильнейшие, остальным придется либо закрываться, либо искать новые решения.
ИСТОЧНИК KP.RU