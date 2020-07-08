2020-07-08T17:31:51+03:00
Общество

Мишустин оценил влияние коронавируса на ситуацию с бедностью

Премьер-министр заявил, что в сфере труда уже заметны негативные последствия
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Михаил МишустинМихаил МишустинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Михаил Мишустин оценил влияние пандемии коронавируса на ситуацию с бедностью в России. По его словам, в сфере труда уже произошли изменения - увеличивается число безработных. Напомним, несколько месяцев копании были закрыты в связи с режимом самоизоляции, не всем удалось перевести персонал на удаленную работу.

- Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения,- приводит его слова ТАСС.

Ранее председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в ступает в самый тяжелый этап кризиса, вызванного пандемией коронавируса - российские компании к осени столкнутся с финансовыми сложностями. Особенно тяжело придется малому и среднему бизнесу - остаться на рынке смогут сильнейшие, остальным придется либо закрываться, либо искать новые решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Никиту Джигурду задержала полиция
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"
Умер археолог, установивший точное место Куликовской битвы
Мишустин оценил влияние коронавируса на ситуацию с бедностью
Матвиенко объяснила, почему Медведев не сможет получить статус сенатора автоматически
В Москве театры откроются 1 августа
Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака
Чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин умер во время подводной охоты
Джуд Лоу может сыграть злодея в ремейке "Питера Пэна"
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной с Россией работе над вакциной от коронавируса
В Минобороны показали стрельбу кораблей по береговым целям в Баренцевом море
Пережил две страшных пандемии: 107-летний мужчина победил коронавирус
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
В России 1 сентября не будет школьных линеек
Матвиенко заявила о готовности России обсуждать с другими странами открытие границ
Туроператоры рассказали, когда возобновятся международные рейсы
"Олимпийский" бум строительства: в Краснодарском крае откроют 80 новых соцобъектов
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
Итальянские ученые нашли в Альпах розовый снег и дали объяснения
Адвокат Ивана Сафронова рассказал, когда ему предъявят обвинение
Тройняшки, родившиеся в Ленинградской области, получили подарки от региона
Собянин надеется, что московские ученики пойдут в школы 1 сентября