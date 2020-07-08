2020-07-08T17:03:52+03:00
Звезды

Никиту Джигурду задержала полиция

Артист проник в закрытое на карантин село [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Джигурду задержала полицияДжигурду задержала полицияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Никита Джигурда задержан полицией на территории Дивеевского монастыря. Мужчина проник на закрытую на карантин территорию, из-за чего полиция была вынуждена его задержать.

В настоящее время по факту нарушения проводится проверка. В отношении артиста составлен протокол.

Стоит отметить, что село, в котором располагается знаменитый Дивеевский монастырь закрыто для посетителей на карантин из-за коронавируса. Однако сам шоумен заявил, что ни в какую инфекцию не верит, поэтому соблюдать подобные правила не намерен, передает сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее похожий инцидент в Дивеево произошел с балериной Анастасией Волочковой. Артистка отправилась по святым местам и решила заглянуть в Дивеевский монастырь, закрытый на карантин. Однако на месте также столкнулась с полицией.

Вспышка короанвируса в монастыре была зарегистрирована после наплыва паломников в Вербное воскресенье. После большого количества посетителей, коронавирусом заразились монахини, несколько из них погибли.

На Никиту Джигурду составили протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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