400 школьников Кубани пройдут обучение цифровым навыкам

9 Июль 2020 2020-07-08T17:10:12+03:00

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Как известно, Краснодарский край- один из лидеров по цифровизации экономики среди других регионов. Но чтобы не снижать эти темпы в будущем, нужно уже сегодня готовить новое "цифровое поколение". Причем, лучше делать со школьной скамьи. Именно поэтому на базе детского санатория им. Н.А. Семашко в Сочи запустили летние смены «ТЕХНО-МЭЦ" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Обучение в сменах продлится 21 день. За это время ребята разработают собственные проекты и презентуют их экспертам. В первой смене участвуют 150 школьников, обучаться они будут по четырем технологиям: «Мультимедия», «Прототипирование», «Робототехника» и «АэроNet».

- В рамках программы «Прототипирование» ребята познакомятся с основами механики, изучат принципы роботостроения. Школьники, выбравшие направление «AeroNet», смогут попробовать себя в роли пилота беспилотного воздушного судна и научиться не только им управлять, но и собирать, – сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Запуск летних смен стал возможен благодаря победе Межшкольного эстетического центра Краснодара в конкурсе федеральных программ Министерства просвещения РФ.

На выигранные средства в центре оборудовали 4 лаборатории голографическими экранами, 3D сканерами и принтерами, шлемами виртуальной реальности.

Напомним, ранее Вениамин Кондратьев объявил о том, что с 1 июля в регионе разрешена работа детских санаториев и детских стационарных лагерей, имеющих медицинские лицензии. Но на отдых будут принимать детей только из Краснодарского края.

Вице-губернатор края Анна Минькова сообщила о том, что детские здравницы будут заполнены только наполовину, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Это количество мест позволит оздоровить детей из края.