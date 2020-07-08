В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ

8 Июль 2020 2020-07-08T17:51:45+03:00

Во время пожара в больнице Санкт-Петербурга погибли шесть человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожары произошли 9 мая в московской больнице и 12 мая в больнице Санкт-Петербурга

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В Росздравнадзоре сообщили о результатах проверки аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода. Такая техника была установлена в больницах, где в мае 2020 года произошли пожары: 9 мая огонь вспыхнул в больнице № 50 Москвы, спустя несколько дней, 12 мая, такое же ЧП случилось в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В общей сложности погибли семь человек. Причем, питерский медик сообщил, что аппарат ИВЛ загорелся у него на глазах.

После пожаров в Росздравнадзоре приостановили использование этих аппаратов в больницах, началась проверка.

- При проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями,- приводит сообщение ведомства ТАСС.

При этом недочеты в работе аппаратов проверяющие все-таки нашли - оказалось, что техника не соответствует "эксплуатационной и технической документации".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778268" frameborder="0"></iframe> Спасатели работают на месте пожара в больнице для пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU