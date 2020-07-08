В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
В Росздравнадзоре сообщили о результатах проверки аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М" Уральского приборостроительного завода. Такая техника была установлена в больницах, где в мае 2020 года произошли пожары: 9 мая огонь вспыхнул в больнице № 50 Москвы, спустя несколько дней, 12 мая, такое же ЧП случилось в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В общей сложности погибли семь человек. Причем, питерский медик сообщил, что аппарат ИВЛ загорелся у него на глазах.
После пожаров в Росздравнадзоре приостановили использование этих аппаратов в больницах, началась проверка.
- При проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ "Авента-М" не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями,- приводит сообщение ведомства ТАСС.
При этом недочеты в работе аппаратов проверяющие все-таки нашли - оказалось, что техника не соответствует "эксплуатационной и технической документации".
Спасатели работают на месте пожара в больнице для пациентов с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU