В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток

8 Июль 2020 2020-07-08T17:38:11+03:00

Подпольная тюрьма и камера пыток обнаружены в Нидерландах Фото: скриншот с видео

Стражи порядка смогли рассекретить планы по похищению людей с помощью взлома переписки в зашифрованной сети [видео]

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В Нидерландах полиции удалось найти самодельную тюрьму с камерой пыток. После того, как они рассекретили переписку в зашифрованной сети EncroChat, они нашли информацию о "комнате для процедур", её фотографии и список потенциальных жертв, сообщает CBC.

Камера для пыток попала на видео, снятое стражами порядка. В помещении были найдены стоматологическое кресло, наручники, плоскогубцы, скальпели. Камера сооружена из звукоизолированных транспортных контейнеров. Самодельная тюрьма находилась на складе в деревне Воувсе-Плантаге недалеко от голландско-бельгийской границы.

Полиция арестовала шестерых человек, их обвиняют в планировании похищения людей, захвате заложников, вымогательствах и создании преступной группировки. Двоих обвиняют в незаконном хранении оружия.

Благодаря взлому EncroChat в июле полиция получила доступ к более чем 100 миллионам зашифрованных сообщений и смогли арестовать более 100 подозреваемых в похищении людей и распространении наркотиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789429" frameborder="0"></iframe> Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах.

ИСТОЧНИК KP.RU