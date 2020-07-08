В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Нидерландах полиции удалось найти самодельную тюрьму с камерой пыток. После того, как они рассекретили переписку в зашифрованной сети EncroChat, они нашли информацию о "комнате для процедур", её фотографии и список потенциальных жертв, сообщает CBC.
Камера для пыток попала на видео, снятое стражами порядка. В помещении были найдены стоматологическое кресло, наручники, плоскогубцы, скальпели. Камера сооружена из звукоизолированных транспортных контейнеров. Самодельная тюрьма находилась на складе в деревне Воувсе-Плантаге недалеко от голландско-бельгийской границы.
Полиция арестовала шестерых человек, их обвиняют в планировании похищения людей, захвате заложников, вымогательствах и создании преступной группировки. Двоих обвиняют в незаконном хранении оружия.
Благодаря взлому EncroChat в июле полиция получила доступ к более чем 100 миллионам зашифрованных сообщений и смогли арестовать более 100 подозреваемых в похищении людей и распространении наркотиков.
Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах.
ИСТОЧНИК KP.RU