В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

8 Июль 2020 2020-07-08T17:52:51+03:00

О своем задержании он сообщил в соцсетях

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В Москве задержан издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. В Twitter он сообщил, что это произошло после радиоэфира, в котором он принимал участие вечером 8 июля.

- Едем на шестой обыск,- сообщил он в соцсетях.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыск пройдет "по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции 27 июня прошлого года".

Накануне, 7 июля, Верзилова вызывали на допрос в рамках уголовного дела о двойном гражданстве. Он должен был сообщить в установленные сроки о том, что является гражданином иностранного государства. За нарушение статьи УК РФ ему грозит до 400 часов обязательных работ или штраф до 200 тысяч рублей.

Проблемы с законом у Петра Верзилова, участника Pussy Riot, возникают не впервые. В июне, например, он был арестован за "мелкое хулиганство" - грубо ругался у входа на станцию метро.

ИСТОЧНИК KP.RU