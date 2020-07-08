В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Москве задержан издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. В Twitter он сообщил, что это произошло после радиоэфира, в котором он принимал участие вечером 8 июля.
- Едем на шестой обыск,- сообщил он в соцсетях.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыск пройдет "по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции 27 июня прошлого года".
Накануне, 7 июля, Верзилова вызывали на допрос в рамках уголовного дела о двойном гражданстве. Он должен был сообщить в установленные сроки о том, что является гражданином иностранного государства. За нарушение статьи УК РФ ему грозит до 400 часов обязательных работ или штраф до 200 тысяч рублей.
Проблемы с законом у Петра Верзилова, участника Pussy Riot, возникают не впервые. В июне, например, он был арестован за "мелкое хулиганство" - грубо ругался у входа на станцию метро.
ИСТОЧНИК KP.RU