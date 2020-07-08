В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны

Жители региона смогут ходить в кафе - заведения начнут работу в прежнем режиме в конце месяца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подмосковье открывает кафе и рестораны 25 июля - постановление об этом подписано губернатором Андреем Воробьевым 8 июля.

Региональные власти рассчитывали снять запрет на неделю раньше:

- Наша задача - к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача, - сказал Воробьев в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Напомним, летние веранды кафе и ресторанов открылись в Московской области с 12 июня. С июля жители смогли посещать различные спортивные секции, в том числе и фитнес-клубы.

За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 194 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число инфицированных достигло 59 716 человек. Погибли 970, а выздоровели больше 39 тысяч человек.