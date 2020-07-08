ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч

8 Июль 2020 2020-07-08T18:48:54+03:00

В России могут увеличить до 150 км/ч максимальную скорость на некоторых участках трасс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В ГИБДД предложили увеличить максимально допустимый порог скорости на высокоскоростных участках дорог до 150 км/ ч. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.

- В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч, - сказал он в ходе онлайн-форума "Комсомольской правды".

При этом он отметил, что выше 150 км/ ч поднимать уже будет нельзя, так как это предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой.

Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил о том, что максимальная скорость на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон" и на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 км/ ч.

Напомним, 7 апреля "Комсомольская правда" провела онлайн-форум «Отдых в России-2020: вызовы и возможности». Ведущие эксперты обсудили развитие туризма и потери отрасли из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU