ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
В ГИБДД предложили увеличить максимально допустимый порог скорости на высокоскоростных участках дорог до 150 км/ ч. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин.
- В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч, - сказал он в ходе онлайн-форума "Комсомольской правды".
При этом он отметил, что выше 150 км/ ч поднимать уже будет нельзя, так как это предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой.
Ранее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил о том, что максимальная скорость на трассах М-11 "Нева", М-4 "Дон" и на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 км/ ч.
Напомним, 7 апреля "Комсомольская правда" провела онлайн-форум «Отдых в России-2020: вызовы и возможности». Ведущие эксперты обсудили развитие туризма и потери отрасли из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU