2020-07-08T19:21:46+03:00
Общество

В России инфляция в июне замедлилась до 0,2 процентов

В Росстат опубликовали обновленные данные
Юлия САЛЬНИКОВА
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В июне продовольственные товары подорожали на 0,2 процентаВ июне продовольственные товары подорожали на 0,2 процентаФото: Евгения ГУСЕВА
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Инфляция в июне замедлилась до 0,2 процентов, сообщает Росстат. В мае этот показатель составлял 0,3 процента.

За прошлый месяц продукты подорожали на 0,2 процента, а услуги - на 0,1 процент.

- В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – не изменились (с начала года – прирост цен составил 2,3% и 2,5% соответственно,- сообщают в ведомстве.

На конечные показатели повлиял рост цен на гречку, которая в среднем подорожала на 3,2 процента, рис стал дороже на 2,2 процента, овсяные хлопья - на 2,1 процент. Рекордсменом по росту цены стал картофель, который в среднем подорожал на 21,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цены на яблоки оказался даже выше, чем на апельсины и виноград.

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что пик кризиса еще впереди. По его прогнозу осенью возможно закрытие ряда компаний, в основном речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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