В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания

8 Июль 2020 2020-07-08T19:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минздраве оценили риски заражения коронавирусом на пляже и во время купания в водоеме.

Напомним, основной путь инфицирования новым вирусом - воздушно-капельный. Но можно подхватить заразу контактным путем, кроме того, в ВОЗ согласились с учеными, что частицы вируса могут быть в воздухе, когда зараженный чихнул или кашлянул, то есть напрямую не контактировал с потенциальной жертвой, просто был на этом месте некоторое время назад.

- Я считаю, что есть относительная безопасность. Все-таки, купаясь в обширном водоеме, теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде,- сказал главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин, его слова приводит "Интерфакс".

В России с 1 июля открылся туристический сезон, правда, принимать гостей на курортах будут по новым правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU