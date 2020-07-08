В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания
В Минздраве оценили риски заражения коронавирусом на пляже и во время купания в водоеме.
Напомним, основной путь инфицирования новым вирусом - воздушно-капельный. Но можно подхватить заразу контактным путем, кроме того, в ВОЗ согласились с учеными, что частицы вируса могут быть в воздухе, когда зараженный чихнул или кашлянул, то есть напрямую не контактировал с потенциальной жертвой, просто был на этом месте некоторое время назад.
- Я считаю, что есть относительная безопасность. Все-таки, купаясь в обширном водоеме, теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде,- сказал главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин, его слова приводит "Интерфакс".
В России с 1 июля открылся туристический сезон, правда, принимать гостей на курортах будут по новым правилам.
ИСТОЧНИК KP.RU