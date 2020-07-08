2020-07-08T19:34:59+03:00
Общество

В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания

Россиянам рассказали, стоит ли опасаться заражения Covid-19 при походе на пляж
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Вирус передается в основном-воздушно-капельным путемВирус передается в основном-воздушно-капельным путемФото: Илья СТРЕБКОВ
Изменить размер текста:

В Минздраве оценили риски заражения коронавирусом на пляже и во время купания в водоеме.

Напомним, основной путь инфицирования новым вирусом - воздушно-капельный. Но можно подхватить заразу контактным путем, кроме того, в ВОЗ согласились с учеными, что частицы вируса могут быть в воздухе, когда зараженный чихнул или кашлянул, то есть напрямую не контактировал с потенциальной жертвой, просто был на этом месте некоторое время назад.

- Я считаю, что есть относительная безопасность. Все-таки, купаясь в обширном водоеме, теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде,- сказал главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин, его слова приводит "Интерфакс".

В России с 1 июля открылся туристический сезон, правда, принимать гостей на курортах будут по новым правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной
В России разрабатывают 17 вакцин от коронавируса
С точностью до 92 процентов: В ОАЭ начали использовать собак для выявления коронавируса
"Если пообещал, то уходи": На сайте Зеленского появилась петиция об отставке
Почему со "Спартаком" не сыграют лидеры "Локомотива" Баринов и Гилерме, объяснили в команде
Уже больше 3 миллионов зараженных: Помпео назвал США "мировым лидером" в борьбе с коронавирусом
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: братья Миранчуки начнут игру у "Локо" с первых минут
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: в стартовом составе у хозяев в атаке оказались Понсе и Ларссон
В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания
Актеры театра и кино прочитают рассказы Чехова в прямом эфире "Одноклассников"
В России инфляция в июне замедлилась до 0,2 процентов
ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН
В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны
Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным
В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"