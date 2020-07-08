2020-07-08T19:37:07+03:00
Спорт

Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: в стартовом составе у хозяев в атаке оказались Понсе и Ларссон

Оглашено стартовое сочетание команд на игру в Тушино Спартак - Локомотив 8 июля 2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аргентинец Понсе сыграет сегодня в атаке у "Спартака".Аргентинец Понсе сыграет сегодня в атаке у "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 8 июля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино будет сыгран центральный поединок 27 тура чемпионата России по футболу. "Локомотив" будет гостить у "Спартака". Хозяева поединка огласили стартовое сочетание команды на эту встречу. В атаке у "красно-белых" - Понсе и Ларссон, а вот Александр Соболев начнет поединок на скамейке запасных.

Стартовый состав «Спартака» на игру: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

В запасе на игру остались у "Спартака": Ребров, Тиль, Мирзов, Кутепов, Ещенко, Голосов, Маркитесов, Бакалюк, Соболев, Шильцов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Локомотив". Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени. Напомним, что на данный момент "Спартак" идет на 7 месте с 32 очками, а вот у "Локомотива" - 49 баллов и 2 позиция в Премьер-Лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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