Почему со "Спартаком" не сыграют лидеры "Локомотива" Баринов и Гилерме, объяснили в команде

8 Июль 2020 2020-07-08T19:48:14+03:00

Два ключевых игрока "Локо" пропустят игру в Тушино против "красно-белых"

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 июля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран поединок 27 тура "Спартак" - "Локомотив". Эта встреча станет важной для обеих команд. Однако же в заявке "Локомотива" на матч не будет сразу целого ряда игроков - в их числе вратарь Гилерме, полузащитник Баринов. Причины этого пояснила клубная пресс-служба "красно-зеленых":

- К сожалению, игру вновь пропускают Маринато Гилерме и Дмитрий Баринов, которые восстанавливаются после повреждений. Также в заявке на матч отсутствуют Михаил Лысов, у которого травма бедра, и Александр Коломейцев, испытывающий болевые ощущения в прооперированном суставе, - сообщила пресс-служба столичного "Локомотива".

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Локомотив". Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU